Natural Gas: Decoding the Next Major Move — 3M | 1M | 1D | 4H Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! MohsenNirumand Natural Gas: Decoding the Structural Architecture Behind the Next Major Move An Integrated Time–Price Analysis of NG1! Across 3M, 1M, 1D and 4H Timeframes 1.