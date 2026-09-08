Natural Gas: Decoding the Next Major Move — 3M | 1M | 1D | 4H Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! MohsenNirumand Natural Gas: Decoding the Structural Architecture Behind the Next Major Move An Integrated Time–Price Analysis of NG1! Across 3M, 1M, 1D and 4H Timeframes 1.
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