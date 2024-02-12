Республиканцы требуют от Байдена возобновить экспорт СПГ Напомним, что 26 января Госдеп принял решение приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ.
Пронедра
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Республиканцы требуют от Байдена возобновить экспорт СПГ Напомним, что 26 января Госдеп принял решение приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ.
Свежие комментарии