Республиканцы требуют от Байдена возобновить экспорт СПГ Напомним, что 26 января Госдеп принял решение приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ.
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