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Мировое обозрение

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Коллективный Запад начал принудительную мобилизацию своих сателлитов: под прицелом Балканы

Коллективный Запад начал принудительную мобилизацию своих сателлитов: под прицелом Балканы

Попытки Запада сохранить видимость единства перед лицом провала украинского сценария приобретают всё более отчаянные формы.

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