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Регионы России

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Wildberries официально объединилась с Russ

Wildberries официально объединилась с Russ

Слияние Wildberries и Russ Outdoor официально вступило в силу. С 5 августа Wildberries сменила юридическое название на ООО "РВБ", которое является совместным предприятием интернет-платформы и крупнейшего оператора наружной рекламы в России - Russ Group.

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