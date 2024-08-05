Wildberries официально объединилась с Russ

Слияние Wildberries и Russ Outdoor официально вступило в силу. С 5 августа Wildberries сменила юридическое название на ООО "РВБ", которое является совместным предприятием интернет-платформы и крупнейшего оператора наружной рекламы в России - Russ Group.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии