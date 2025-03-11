Из Омска запустили рейсы до Минска с долгой пересадкой в Санкт-Петербурге. Авиакомпании Nordwind и «Белавиа» открыли рейсы из городов Сибири в Минск.
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Из Омска запустили рейсы до Минска с долгой пересадкой в Санкт-Петербурге. Авиакомпании Nordwind и «Белавиа» открыли рейсы из городов Сибири в Минск.