Экс-главком ВСУ Залужный не смог выговорить слово «цивилизованный»

В ходе выступления в Королевском институте международных отношений экс-главком ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный столкнулся с трудностями в произношении английского слова «civilized», которое переводится как «цивилизованный».
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