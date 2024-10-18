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Экс-главком ВСУ Залужный не смог выговорить слово «цивилизованный»

Экс-главком ВСУ Залужный не смог выговорить слово «цивилизованный»

В ходе выступления в Королевском институте международных отношений экс-главком ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный столкнулся с трудностями в произношении английского слова «civilized», которое переводится как «цивилизованный».

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