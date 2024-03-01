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Bloomberg: ФРГ, Франция и ЕЦБ опасаются ответа России на конфискацию активов

Bloomberg: ФРГ, Франция и ЕЦБ опасаются ответа России на конфискацию активов

Global Look Press/Schoening/imagebroker.com Германия, Франция и Европейский центральный банк проявляют большую осторожность в вопросе конфискации замороженных российских активов из-за возможных последствий, сообщили в агентстве Bloomberg со ссылкой на источники.

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