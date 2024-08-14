Тренер "Фенербахче" Моуринью остался доволен вылетом своей команды из ЛЧ

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Лилля", по итогам которого его команда завершила выступление в этом турнире, заявил, что стамбульский клуб все равно бы не дошел до финала турнира.
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