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Марина Репещук. Говорим о важном

1 подписчик
18

18+ У бойца накипело. Часть России вообще о войне не говорит: нет её и всё. Часть дежурно с раздражением помогла на работе, потому что обязаловка, - и всё.

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