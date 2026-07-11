18+ У бойца накипело. Часть России вообще о войне не говорит: нет её и всё. Часть дежурно с раздражением помогла на работе, потому что обязаловка, - и всё.
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18+ У бойца накипело. Часть России вообще о войне не говорит: нет её и всё. Часть дежурно с раздражением помогла на работе, потому что обязаловка, - и всё.
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