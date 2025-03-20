Можно ли вырабатывать электричество из вращения Земли? Физики приблизились к созданию нового источника энергии

А вы знали, что наша планета не только вращается вокруг Солнца, но и может стать источником чистой энергии? Звучит как научная фантастика, правда? Но группа американских физиков, кажется, нашла способ, как обуздать вращение Земли и превратить его в электричество.
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