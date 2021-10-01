Скоро грянет буря: 3 октября почти у 2 миллионов израильтян истекает срок «зеленого паспорта»

В воскресенье, 3 октября, у 1 миллиона 900 тысяч израильтян истекает срок действия «зеленого паспорта», позволяющего им посещать рестораны, массовые мероприятия и достопримечательности, — в основном потому, что они не прошли третью бустерную вакцинацию.
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