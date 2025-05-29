Tether владеет более 100 000 BTC и 50 тоннами золота

Выступая на сцене на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, генеральный директор Tether Паоло Ардоино представил слайд, показывающий, что в настоящее время компания владеет более 100 000 BTC (стоимостью более $10 млрд) и 50 тоннами золота.