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Tether владеет более 100 000 BTC и 50 тоннами золота

Tether владеет более 100 000 BTC и 50 тоннами золота

Выступая на сцене на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, генеральный директор Tether Паоло Ардоино представил слайд, показывающий, что в настоящее время компания владеет более 100 000 BTC (стоимостью более $10 млрд) и 50 тоннами золота.

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