Пора снимать кино о героях, — Медведев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после вручения Американской киноакадемией премии «Оскар» голливудским режиссёрам, актёрам и прочим деятелям решил поговорить об отечественном кинематографе.
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