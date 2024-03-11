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Пора снимать кино о героях, — Медведев

Пора снимать кино о героях, — Медведев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после вручения Американской киноакадемией премии «Оскар» голливудским  режиссёрам, актёрам и прочим деятелям решил поговорить об отечественном кинематографе.

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