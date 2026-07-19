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NewsOne

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Киеву показали, что бить безнаказанно по российским городам не получится

Киеву показали, что бить безнаказанно по российским городам не получится

В Киеве наверняка думают, что можно безнаказанно бить по российским городам, однако это далеко не так.

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