Минцифры рассматривает наказание для УК за недопуск провайдеров в дома

Заявление прозвучало на фоне проблем, с которыми столкнулись жители многоэтажек от ПИКа. Провайдер Lovit подвергся DDoS-атаке, в результате чего жители остались без интернета на продолжительное время, так как Lovit является единственным провайдеромГлава Минцифры Максут Шадаев предложил наказывать управляющие компании, которые не пускают в дома новых провайдеров.