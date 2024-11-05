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Финские власти хотят «выбить землю» из под недвижимости россиян - спорткомплекс Helsinki Hall

Финские власти хотят «выбить землю» из под недвижимости россиян - спорткомплекс Helsinki Hall

Мэрия Хельсинки обратилась в суд с требованием о расторжении договора аренды с российскими собственниками спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall в связи с задолженностью по аренде за пользование земельным участком.

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