ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали тела убитых с улиц поселков

Эвакуированные жительницы курского села Казачья Локня сообщили РИА Новости, что украинские военные, атаковавшие регион, спешно избавлялись от тел убитых гражданских лиц перед прибытием иностранных журналистов.
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