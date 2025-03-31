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ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали тела убитых с улиц поселков

ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали тела убитых с улиц поселков

Эвакуированные жительницы курского села Казачья Локня сообщили РИА Новости, что украинские военные, атаковавшие регион, спешно избавлялись от тел убитых гражданских лиц перед прибытием иностранных журналистов.

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