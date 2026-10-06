Iran Seeking To Increase Range Of Missiles: 'Keep Enemy At Greater Distance' Just days ago President Trump told a Republican audience at a rally that Iran "is ready to fold up," and again expressing his belief the war will end "right after the election," though he also said "maybe before the election" - in reference to the midterms.
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