Ъ: морской экспорт российского угля в марте резко снизился из-за убытков

Продажи российского угля в марте на фоне падения мировых цен продемонстрировали существенное падение, на некоторых направлениях загрузка сократилась на десятки процентов в годовом выражении, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщение аналитиков Института энергетики и финансов.