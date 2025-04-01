Ъ: морской экспорт российского угля в марте резко снизился из-за убытков

Продажи российского угля в марте на фоне падения мировых цен продемонстрировали существенное падение, на некоторых направлениях загрузка сократилась на десятки процентов в годовом выражении, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщение аналитиков Института энергетики и финансов.
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