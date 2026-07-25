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Царьград

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Время.ua: Боевики ВСУ пожаловались на проблемы с ротацией и снабжением

Время.ua: Боевики ВСУ пожаловались на проблемы с ротацией и снабжением

Боевики 108-й бригады ВСУ на запорожском направлении пожаловались на длительное отсутствие ротации и нехватку воды и еды.

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