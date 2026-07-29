Желтый туман — он же желтый кошмар: Укро-эксперты издеваются над «таинственным наступом» ВСУ

Радомир Маркуш 29 июля 2026 г., 16:59 Драпатый анонсировал активность на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, отправив под русские бомбы своих ….
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