Названы две самые опасные схемы мошенников

Преступники представляются силовиками или сотрудниками ЦБ.фото: freepik.com--> Наиболее опасными и распространёнными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и ЦБ РФ, сообщил 3 сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.