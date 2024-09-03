Названы две самые опасные схемы мошенников

Преступники представляются силовиками или сотрудниками ЦБ.фото: freepik.com--> Наиболее опасными и распространёнными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и ЦБ РФ, сообщил 3 сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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