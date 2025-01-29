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Эпический провал цыганок при проникновении в квартиру

Эпический провал цыганок при проникновении в квартиру

Avia.pro - СМИ На улицах Нижнего Новгорода уже давно знают: если в вашем подъезде появились две загадочные дамы, которые будто бы принимают участие в конкурсе на звание "лучшего трогателя дверных ручек," — ждите шоу.

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Комментарии
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валерий лисицын
Цыганы воровали всегда и в любой стране. Никогда и нигде не работают, между тем живут совсем не бедствуя. Продажа наркотиков, воровство, обман , вот их профессии. Учиться тоже не рвутся. Религию берут  ту в чьей стране живут, но это только для вида. Не зря же их с родной земли изгнали и обратно не пустят.
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16 час.
вл
валерий лисицын
Что касается этих двух дурочек , это у них учёба и они дома получат оценку 2. Но научатся скоро. Не пойдут же они работать.😆
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16 час.
Генрих
Закон &quot;О тунеядстве&quot;, как у Лукашенко, частично решил бы проблему у нас.
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7 час.

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