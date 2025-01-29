Эпический провал цыганок при проникновении в квартиру

валерий лисицын

Цыганы воровали всегда и в любой стране. Никогда и нигде не работают, между тем живут совсем не бедствуя. Продажа наркотиков, воровство, обман , вот их профессии. Учиться тоже не рвутся. Религию берут ту в чьей стране живут, но это только для вида. Не зря же их с родной земли изгнали и обратно не пустят.