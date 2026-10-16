Daniel Kalker/picture alliance/Daniel Kalker/TASS Никаких обходных путей при вступлении в Евросоюз не предусмотрено ни для одной страны, включая Украину, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в пятницу, 16 октября.
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