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Зобнин о судействе в матче с «Ахматом»: «У всех есть глаза. Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят. Лишний раз тут нет смысла говорить»

Капитан «Спартака»  Роман Зобнин высказался о судействе в матче с « Ахматом » во 2-м туре РПЛ (2:1).

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