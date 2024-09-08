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На территории Невьянского района проводилось ОПМ “Безопасная дорога”

На территории Невьянского района проводилось ОПМ “Безопасная дорога”

МОтд МВД России Кировградское BrisperСо 02 по 05 сентября 2023 года на территории обслуживания МО МВД России «Невьянский» проводился 3 этап оперативно – профилактического мероприятия «Безопасная дорога», направленное на профилактику нарушений Правил дорожного движения пешеходами и повышение правового сознания и дисциплины на улицах и дорогах данной категории участников дорожного движения.

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