На территории Невьянского района проводилось ОПМ “Безопасная дорога”

МОтд МВД России Кировградское BrisperСо 02 по 05 сентября 2023 года на территории обслуживания МО МВД России «Невьянский» проводился 3 этап оперативно – профилактического мероприятия «Безопасная дорога», направленное на профилактику нарушений Правил дорожного движения пешеходами и повышение правового сознания и дисциплины на улицах и дорогах данной категории участников дорожного движения.
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