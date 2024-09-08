На территории Невьянского района проводилось ОПМ “Безопасная дорога”

МОтд МВД России Кировградское BrisperСо 02 по 05 сентября 2023 года на территории обслуживания МО МВД России «Невьянский» проводился 3 этап оперативно – профилактического мероприятия «Безопасная дорога», направленное на профилактику нарушений Правил дорожного движения пешеходами и повышение правового сознания и дисциплины на улицах и дорогах данной категории участников дорожного движения.