Владимир Путин сделал ряд срочных заявлений: Будут ли удары по Киеву и возмездие за Белгород Юлия СоколоваМногие говорили вчера, что президент не ответил на самые главные вопросы, когда поздравлял российн с Новым 2024 годом.
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