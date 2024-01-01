Владимир Путин сделал ряд срочных заявлений: Будут ли удары по Киеву и возмездие за Белгород

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Комментарии
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татьяна кирк
Ну. у кого ещё есть такой президент ? Выбираем его безоговорочно !  И дай Бог ему крепкого здоровья !
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