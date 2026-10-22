Медведи? Несчастный случай? Есть ли надежда.В Республике Алтай несколько дней ищут 39-летнего сотрудника МЧС Игоря Большакова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Делягин объяснил ...
- В Москве хотят ли...
- НЛ Экс-губернатор Та...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым