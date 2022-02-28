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The New York Times: реакция китайцев на операцию России на Украине удивила Запад

The New York Times: реакция китайцев на операцию России на Украине удивила Запад

Китайские интернет-пользователи поддержали спецоперацию российских войск на Украине. Их комментарии удивили корреспондентов американского издания The New York Times: газета опубликовала самые яркие высказывания жителей КНР и проанализировала их.

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