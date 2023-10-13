МАРФИНО
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МАРФИНО

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  • Сергей Oблезов
    В Марфино, но не как не  в Марфине, грамотеи дети ЭГЕ!В Марфине от снег...

Третьеклассница из школы №1494 победила на городском шахматном турнире

Ученица третьего класса школы №1494  Агеенко Вероника, имеющая третий юношеский спортивный разряд по шахматам, недавно приняла участие в московском шахматном турнире во Дворце Спорта Некрасовка, где заняла первое место среди девочек.

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