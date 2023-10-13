Третьеклассница из школы №1494 победила на городском шахматном турнире

Ученица третьего класса школы №1494 Агеенко Вероника, имеющая третий юношеский спортивный разряд по шахматам, недавно приняла участие в московском шахматном турнире во Дворце Спорта Некрасовка, где заняла первое место среди девочек.
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