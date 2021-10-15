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Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах

Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах

Японскому премьеру предрекли конфликт с США после слов о Курилах. "С ним никто не будет ни о чём договариваться, подождут следующего премьера, который с такой-то риторикой может появиться раньше положенного срока", — комментируют жители Сахалина.

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