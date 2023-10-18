Си Цзиньпин сообщил, что провел с Путиным 42 встречи с 2013 года

ТАСС/Сергей Савостьянов Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что лидеры стран провели с 2013 года 42 встречи, в рамках которых наладили "теплые деловые отношения и крепкую личную дружбу".