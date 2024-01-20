Лапорт о клубах Саудовской Аравии: «Многие игроки недовольны: договоренностей не исполняют, заботятся о нас недостаточно. В Европе делают это лучше»

29-летний испанец играет за «Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду. – Как прошли ваши первые месяцы в лиге? Должно быть, это культурный шок? – Это большие перемены, если сравнивать с Европой, но в конечном счете все дело в адаптации.