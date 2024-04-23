В затопленных регионах экстренно привили 145 тысяч человек: почему это необходимо

Исходя из последних данных, в России от паводков пострадали 30 регионов. Порядка 14,8 тысячи жилых домов, 28,9 тысячи приусадебных участков, 74 моста и 100 автомобильных дорог остаются подтопленными паводковыми водами, сообщает РИА «Новости».
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