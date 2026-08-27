Трусость советских руководителей в августе 1991 года дорого обошлась стране

Traveller

Уже сколько лет хочу взглянуть в глаза хотя бы одной из тех мразей, которые взвели на танк озверевшую от собственных властолюбивых мыслей пьянь - Борьку! Ну а ещё и спросить у Вовы, а не хочет ли он хотя бы (сверхтайно!!) для себя определить, сколько он ещё будет лелеять всю эту шваль, пришедшую вместе с ним во власть. Простому же обывателю хочу напомнить, кто первым демонстративно ставил на столики в ВС РСФСР полосатые тряпки. Кто не знает, так это были Каспаг'ов, Яковлев, Собачак и прочие новодворские.