Названы популярные фразы-паразиты, от которых нужно избавиться

Их перечислила психолог Лидия Вебер Интегративный психолог Лидия Вебер в интервью NEWS.ru предупредила россиян о необходимости избегать в повседневной речи некоторых слов и фраз, которые могут создавать впечатление неуверенности и некомпетентности.
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