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В дом миллиардера Петра Авена в Лондоне пришли с обыском

В доме российского миллиардера, совладельца Альфа-Банка Петра Авена в Великобритании на прошлой неделе прошел обыск в рамках дела о возможном нарушении введенных против него западных санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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