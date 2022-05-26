В дом миллиардера Петра Авена в Лондоне пришли с обыском

В доме российского миллиардера, совладельца Альфа-Банка Петра Авена в Великобритании на прошлой неделе прошел обыск в рамках дела о возможном нарушении введенных против него западных санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В доме российского миллиардера, совладельца Альфа-Банка Петра Авена в Великобритании на прошлой неделе прошел обыск в рамках дела о возможном нарушении введенных против него западных санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Свежие комментарии