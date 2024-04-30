Более 120 объектов образования благоустроят в Москве к 1 сентября

t.me/mos_sobyanin Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве к 1 сентября. Как сообщил 30 апреля мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, работы начнутся на летних каникулах.
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