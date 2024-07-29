Обороты, жара, пыль, свист — что убьет ваш мотор и как этого избежать

Кузов современного автомобиля хорошо сопротивляется коррозии и может пережить несколько моторов. Поэтому есть смысл сделать все, чтобы двигатель прослужил как можно дольше, не разоряя владельца капитальными ремонтами и покупкой-установкой контрактных моторов.