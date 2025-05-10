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MotoGP. Гран-при Франции. Куартараро выиграл вторую квалификацию подряд, Марк Маркес – 2-й, Алекс Маркес – 3-й

Пилот «Ямахи» Фабио Куартараро стал быстрейшим по итогам домашней квалификации. Вторым и третьим спринт и основную гонку начнут Марк и Алекс Маркесы – два лидера сезона.

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