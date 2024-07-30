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МИД КНР: Китай не собирается вмешиваться в выборы в США

МИД КНР: Китай не собирается вмешиваться в выборы в США

Пекин никогда не вмешивался и не собирается вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах. С соответствующим заявлением выступили в министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики, информирует РИА Новости.

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