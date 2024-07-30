МИД КНР: Китай не собирается вмешиваться в выборы в США

Пекин никогда не вмешивался и не собирается вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах. С соответствующим заявлением выступили в министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики, информирует РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии