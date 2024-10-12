Крупнейший украинский завод по добыче титана купил бизнесмен Хасанов

Предприятию бизнесмена из Азербайджана Насиба Хасанова досталась украинская «Объединенная горно-химическая компания», которая является крупнейшим в стране добытчиком и обогатителем концентратов титановых руд.
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