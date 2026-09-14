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Царьград

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Губернатор Травников поручил оперативно подключать социальные объекты при старте отопительного сезона

Губернатор Травников поручил оперативно подключать социальные объекты при старте отопительного сезона

Глава Новосибирской области дал указание главам муниципальных образований провести качественную работу с комиссией Ростехнадзора по получению паспортов готовности.

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