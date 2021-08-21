Дорогу на улице Кирова отремонтируют в течение месяца

С 21 августа на участке улицы Кирова в Уссурийске ограничено движение автотранспорта. В этом районе специалисты АО "УПТС" приступили к восстановлению дорожного полотна.
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