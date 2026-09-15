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Ученые из Дубны создадут всероссийский учебник по физике для старшеклассников

Ученые из Дубны создадут всероссийский учебник по физике для старшеклассников

В Дубне завершается разработка единой линейки государственных учебников по физике для старших классов.

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