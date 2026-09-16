Орешкин назвал «Алабуга Политех» одним из лучших образовательных проектов в мире

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Заместитель руководителя администрации Президента России Максим Орешкин назвал «Алабуга Политех» одним из лучших образовательных проектов не только в России, но и в мире.
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