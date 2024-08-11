Возникли разговоры о смене начальника Генштаба, подкрепляемые некоторыми нестыковками в докладе Герасимова.

Интересная жизнь с Vera Star "Таким злым президента давно не видели": Спустя 3 дня после вторжения в Курск, эксперты всерьез заговорили о смене начальника Генштаба Неожиданно Кремль опубликовал отрывок заседания, на котором глава Генштаба Герасимов доложил Верховному главнокомандующему о ситуации в Курске.