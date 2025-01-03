Аресты на Урале, которые обсуждала вся страна

Раньше было: "Дядя Вова где посадки!:" А сейчас самое время: Где "стенки"!!!?

Анфиса Иванова

Всем этим мэрам-пэра не удивляюсь... Копни любой регион - там та же песня " бурлака " ! Но поразило безумно что "по такому же пути пошел уличенный во взяточничестве глава регионального отделения Союза десантников России Евгений Тетерин." Региональное отделение десантников!!! Десантники Урала, вы , гордость России, не могли эту сволочь раскусить ? или знали и покрывали?! Какая стыдоба и заслуженное презрение вашей организации!