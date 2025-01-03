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Аресты на Урале, которые обсуждала вся страна

Аресты на Урале, которые обсуждала вся страна

2024-й стал годом громких коррупционных дел на Урале. Аресты мэров, суды над бизнесменами и не только — в подборке «БЖ.

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Комментарии
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Н
Николай
Раньше было: &quot;Дядя Вова где посадки!:&quot; А сейчас самое время: Где &quot;стенки&quot;!!!?
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19 час.
Анфиса Иванова
Всем этим мэрам-пэра не удивляюсь...  Копни любой регион - там та же песня &quot;  бурлака &quot; ! Но поразило безумно что &quot;по такому же пути пошел уличенный во взяточничестве глава регионального отделения Союза десантников России Евгений Тетерин.&quot;  Региональное отделение десантников!!! Десантники Урала, вы , гордость России, не могли эту сволочь раскусить ? или знали и покрывали?!  Какая стыдоба и заслуженное презрение  вашей организации!
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18 час.

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