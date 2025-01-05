Мой отец был командиром подводной лодки, жили мы в военном доме. В подъезде 20 квартир, во всех - семьи офицеров с отцовского корабля либо из его в/ч.
Новогодняя, почти детективная история)))
Комментарии
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Элеонора Коган
Двери надо закрывать.Зато основательно подкрепились и спели и сплясали.
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17 час.
Нина Третьякова
"А не открыл дверь в ту страшную ночь только один угрюмый мичман, которого в бригаде никто не любил."
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12 час.
ВИ
Виктория Иванова
Мамочка столько труда потратила на приготовление этих вкуснейших блюд, а, какая-то, сволочь, именно сп..ла плоды труда. Это, очень, обидно, уж нам, женщинам, это легко понять. 🥲
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12 час.
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